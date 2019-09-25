عيون زوار «جيتكس» على التخفيضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

طالب زوار معرض «جيتكس شوبر 2019» الحدث الأكبر في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بالمنطقة، الذي انطلقت فعاليات دورته ال 29، صباح أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، العارضين بتقديم تخفيضات بنسب أكبر على المنتجات، لاسيما المنتجات الأحدث، وعدم تحميل المنتجات القديمة عليها لتصريفها.

وأكدوا ل«الخليج» أنهم قدموا للمعرض لشراء عدة منتجات، لكنهم اكتشفوا أن أسعار المنتجات الأحدث على نفس معدلاتها خارج المعرض، باستثناء الحصول على تخفيض بمعدل يتراوح بين 25 و 50 درهماً، أو الحصول على هدية من منتج قديم أو حقيبة سعرها عدة دراهم.

أرجع ممثلو جهات عارضة في «جيتكس شوبر» بقاء أسعار المنتجات الأحدث على معدلاتها خارج المعرض إلى الشركات المصنعة التي تحدد أسعار البيع داخل المعرض، وفقاً لاعتبارات أهمها أسعار العملات وكلف الشحن.

وافتتح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي «جيتكس شوبر 2019»، رافقه هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بحضور عدد من ممثلي متاجر الإلكترونيات والعلامات المشاركة بالمعرض الذي يوفر أكثر من 35 ألف منتج على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع بقاعات الشيخ سعيد «1 و2 و3».



منافسة مفتوحة



وأكد أفيناش شانبوجو، مدير تنفيذي، مجموعة المعارض، في إدارة المعارض والفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي في تصريحات صحفية على هامش المعرض أن متاجر الإلكترونيات والعلامات المشاركة والبالغ عددها 37 جهة، تسعى من جانبها إلى تحقيق معدلات مبيعات جيدة، مقارنة بأيام البيع الاعتيادية.

وأوضح شانبوجو، أن إدارة المركز لا تلزم العارضين بتقديم تخفيضات بنسب أعلى، لكن وفق رؤية إدارة «المركز» فإن نسب التخفيضات تصل إلى نحو 40% على بعض المنتجات، فيما يسعى العارضون إلى طرح تخفيضات بنسب أكبر حال زيادة المنافسة خلال أيام المعرض.

وذكر شانبوجو، أن نسبة زوار المعرض من خارج الإمارات تصل إلى نحو 7% من إجمالي عدد الزوار المتوقع هذا العام بنحو 100 ألف زائر، الأمر الذي يشير إلى تحقيق المعرض نفس معدلات العام الماضي في إجمالي المبيعات.

ولفت إلى أن ما يزيد على 70 % من متسوقي الإلكترونيات في الدولة يؤجلون الشراء لوقت «جيتكس شوبر» للاستفادة من التخفيضات والعروض.

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نمو كبير في الطلب



وقال بانكاج كومار رئيس التجزئة في مجموعة «جمبو للإلكترونات» إن التقديرات المتوقعة لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات 2019: طبقاً لدراسات «يورومونيتور» العالمية، يتوقع أن ينمو بنسبة 6%، إلى نحو 14 مليار درهم.

وحول توجهات قطاع الإلكترونات في الإمارات، أشار كومار إلى وجود نمو كبير في الطلب على منتجات وحلول المنازل الذكية، والكاميرات من دون مرآة، والكمبيوترات المحمولة المخصصة للألعاب.

بدوره قال عامر النحال، مدير معرض «أكسيوم تيليكوم» في المعرض: يتركز طلب المتسوقين على الهواتف الذكية الأحدث، ووجود طلب كذلك على الكمبيوترات اللوحية وعلى الخدمات المتعلقة بالهواتف و الإكسسوارات.



أحدث المنتجات والتقنيات



طرحت «هواوي» خلال المشاركة بالمعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك هاتفها«HUAWEI P30 Pro» بكاميرا فائقة، وسلسلة «MediaPad M5» وسماعات «HUAWEI FreeLace» الجديدة، وسماعات الأذن اللاسلكية «HUAWEI FreeLace» والجهاز اللوحي «HUAWEI MediaPad T5 10» وجهاز «HUAWEI MediaPad M5 lite» مشيرة إلى طرح باقات سعرية مع الموزعين.

وأعلنت «HONOR» مشاركتها في فعاليات «جيتكس شوبر 2019» لاستعراض مجموعة من هواتفها الذكية التي تقدم أحدث التقنيات.