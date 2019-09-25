«هواوي» تبحث بناء نظام إقليمي شامل لشبكة الجيل الخامس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تستعرض شركة هواوي العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية في أسبوع جايتكس للتقنية هذا العام، الدور البارز للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير النظام الإيكولوجي الشامل لشبكة الجيل الخامس في تمكين الشركات والمشاريع التجارية، وتعزيز نمو أعمال مختلف القطاعات والصناعات واتصالها بالعالم خلال الحقبة الرقمية الحالية. وتنظم هواوي مشاركتها تحت عنوان «بناء عالم ذكي متصل بالكامل» في جناحها مركزة على موضوع «التقنيات الذكية المتطورة» و«الاستعداد لنشر شبكة الجيل الخامس»، إضافة إلى عرض مجموعة من الدراسات النموذجية العالمية والابتكارات المشتركة مع عدد من الشركاء والعملاء.

وفي ظل تزايد الشركات التي تدرك قيمة الذكاء الاصطناعي، تستعرض هواوي كيفية تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من أحدث الشرائح الإلكترونية واستخدامها في منتجات جديدة مثل الشبكات الداخلية المحدودة أو شبكات مراكز البيانات، أو منشآت التخزين ومنشآت مراكز البيانات، أو السحابة، أو الدوائر التلفزيونية المغلقة. كما تسلط الشركة الضوء على كيفية استخدام هذه المنتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الطاقة، والنقل، والتقنية المالية، والمدن الذكية والخدمات الحكومية. إضافة إلى العروض التقنية التي ستقدمها هواوي في المعرض، ستستعرض أيضاً مجموعة من الدراسات النموذجية الواقعية من عملاء هواوي الإقليميين والعالميين.