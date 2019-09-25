نمو إيرادات فنادق أبوظبي 3.7% في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت جميع مؤشرات القطاع الفندقي في أبوظبي نمواً خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث ارتفع عدد النزلاء إلى 1.195 مليون نزيل والذي ترافق مع زيادة عدد المنشآت إلى 168 منشأة وهو الأمر الذي انعكست نتائجه على إيرادات القطاع التي وصلت إلى 1.21 مليار درهم تقريباً بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

وتعد هذه المؤشرات الإيجابية للمنشآت الفندقية / فنادق وشقق فندقية/ بمثابة مرآة عاكسة لتواصل النشاط في القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وسياسة تنويع قاعدة الإيرادات للدولة وتصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع السياحي.

وتفصيلاً فقد ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.21 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 1.165 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2018، وذلك بحسب الأرقام الصادرة اليوم عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء الجزء الأكبر من إيرادات المنشآت الفندقية من إيراد الغرف المرتفع إلى 626 مليون درهم في الربع الثاني من العام.. فيما وصل إيراد الطعام والشراب إلى 445 مليون درهم ونحو 137 مليون درهم من الإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى عدد الغرف التي تضمنتها محفظة المنشآت الفندقية في أبوظبي؛ فقد ارتفعت إلى 33042 غرفة خلال الربع الثاني من 2019 بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع 31545 غرفة في يونيو 2018. أما فيما يتعلق بعدد النزلاء خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو من العام الجاري؛ فقد ارتفع عددهم إلى 1.95 مليون نزيل وبنسبة 6.8% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي كذلك زاد عدد ليالي الإقامة من 2.9 مليون ليلة إلى 3.041 مليون ليلة وبلغت نسبة الإشغال 64.7%.

وبحسب أرقام مركز الإحصاء؛ فقد تواصل زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية من حملة الجنسية الخليجية بنسبة 18.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري بعدما ارتفع عددهم إلى 60.6 ألف نزيل.. فيما نما النزلاء من الجنسية الإفريقية من غير الدول العربية بنسبة 22.4% ونحو 8.9% للجنسية العربية و6.3% لحملة الجنسية من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

(وام)