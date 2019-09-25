إجراءات عزل ترامب تهوي ب «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء في التقاط أنفاسها عقب موجة تراجع استمرت لعدة جلسات، حيث لم تستطع الحفاظ على مكاسبها في مستهل التداولات جراء التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة تأكيد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، على عقد محادثات تجارية مع الصين بعد أسبوعين، وتقارير تشير إلى أن بكين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي، وسقطت المؤشرات الأمريكية والأوروبية في المنطقة الحمراء.

في بورصة نيويورك، تخلت مؤشرات «وول ستريت» أمس، عن مكاسبها السابقة بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستصدر إعلانًا عن احتمال اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، ما عمق جراح المؤشرات الأمريكية وزاد نزيف خسائرها.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة، أو 0.75 ٪ بعد كسب أكثر من 100 نقطةفي مستهل التداولات، وهبط مؤشر «إس آند بي» 0.9 ٪، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب 1.4 ٪.

وأثار العديد من المحللين في وول ستريت قلقهم بشأن النتائج المقبلة ل «نتفليكس»، مما دفع السهم إلى الانخفاض 2.6٪، كما انخفض سهم الشركة قليلاً عن مساره الصعودي منذ بداية العام، بعد ارتفاعه بأكثر من 46٪.

وفي القارة العجوز، غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين التطورات التجارية والسياسية العالمية، وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 1% لتكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية.

وفي تطورات البريكست، قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع غير قانون وذلك قبل الموعد النهائي للبريكست في 31 أكتوبر/‏تشرين الأول.

وعند ختام الجلسة، استقر مؤشر «ستوكس600» عند 389.8 نقطة، بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني 0.3% عند 12307.1 نقطة، فيما استقر مؤشر «كاك» الفرنسي عند 5628.3 نقطة، بينما انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.5% عند 7291.4 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد في مطلع الشهر القادم، في حين اشترى مستثمرون أسهم الشركات التي ينتهي الحق في توزيعاتها النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكاي 0.1% مسجلاً 22098.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% ليصل إلى 1622.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 23 إبريل/‏ نيسان.

(وكالات)