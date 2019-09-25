شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي سكيب» : ادفع 5% وانتقل إلى منزلك فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
باتت مسألة تملك منزل الأحلام سواء للسكن، أو الاستثمار على المدى الطويل، أمراً واقعاً اليوم، بعد دفع 5% من القيمة الإجمالية للعقار الجاهز والانتقال فوراً، مع سداد المبلغ المتبقي وفق خطة سداد مرنة تتراوح بين 5 و 20 سنة، إلى جانب خصم على رسوم التسجيل تتراوح بين 50 و 100%.
وتتصدر العروض العقارية عناوين شركات التطوير أو التسويق المشاركة في الدورة ال18 من معرض «سيتي سكيب جلوبال 2019» في دبي، الذي يعقد خلال الفترة بين 25 و 27 سبتمبر/ أيلول الجاري في «مركز دبي التجاري العالمي».
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