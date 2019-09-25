«أدنوك للحفر» تنجز أول بئر بحرية بخدمات متكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت «أدنوك للحفر»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إكمال أول بئر من خلال تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وذلك في حقل «أم اللولو» البحري بإمارة أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب نجاح الشركة هذا العام في إكمال 14 بئراً برية من خلال تقديم خدمات حفر متكاملة، بما يؤكد التزام «أدنوك للحفر» بدعم مسيرة النمو والتطور التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات شاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز.

تعتبر هذه أول بئر بحرية يجري حفرها بطريقة خدمات الحفر المتكاملة لمصلحة «أدنوك البحرية»، أحد عملاء الشركة، ويأتي الانتهاء من إكمالها قبل الخطة الزمنية المقررة وضمن الميزانية المحددة، ويمثل ذلك أفضل أداء من حيث كفاءة عمليات الحفر.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في (أدنوك): «يمثل إكمال أول بئر بحرية إضافة إلى حفر 14 بئراً برية خلال هذا العام من خلال تقديم خدمات حفر شاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز زيادة في أداء الشركة في مجال عمليات الحفر بنسبة 25% تسهم في تحقيق وفورات كبيرة وزيادة الربحية. لقد تم الانتهاء من هذه البئر، وتسليمها إضافة إلى الآبار البرية الأربع عشرة التي تم إكمالها وتسليمها خلال هذا العام في وقت قياسي».

وأضاف: «يؤرخ هذا الإنجاز الكبير لبداية مرحلة مهمة تُرسخ مكانة (أدنوك للحفر) شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الحفر المتكاملة، كما يعزز ريادتها بصفتها أول شركة وطنية على مستوى المنطقة تُقدم خدمات شاملة في مجال إكمال وتهيئة آبار النفط والغاز في مرحلة مهمة تشهد بذل المزيد من الجهود التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، واستغلال موارد أبوظبي الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، ورفع كفاءة عملياتنا في كل مجالات ومراحل النفط والغاز لتعزيز القيمة لدولة الإمارات وشركائنا».

وتخطط أدنوك لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% بحلول عام 2025، وزيادة عدد الآبار غير التقليدية، حيث تستهدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030. وتسهم توسعة خدمات أدنوك للحفر وتعزيز قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار بتمكين أدنوك للحفر من الاستفادة بشكل أفضل من خطط النمو هذه، وتدعم جهود أدنوك لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يجري إنتاجه.

وقال عبدالله سعيد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يعد تقديم خدمات شاملة في مجال إكمال وتهيئة آبار النفط في الحقول البحرية إنجازاً مهماً لأدنوك، ولا سيما بعد مرور أقل من عام على بدء نقلتنا النوعية، وتحولنا إلى شركة لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز. ولا شك أن هذا الإنجاز الذي أعقب شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (بيكر هيوز) التابعة ل (جنرال إلكتريك)، يعزز دورنا المحوري في تمكين أدنوك من زيادة طاقتها الإنتاجية المخطط لها من الموارد الهيدروكربونية في حقول أبوظبي البرية والبحرية».

وتسهم حقول أدنوك البحرية بنحو 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة.



«أدنوك» ترفد الهند بشحنتين من غاز البترول المسال

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إن الهند ستشتري شحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على نحو عاجل قبل موسم المهرجانات. وأضاف أن الشحنتين ستصلان إلى الهند خلال الأسبوعين القادمين. (رويترز)