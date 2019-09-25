ودائع القطاع الخاص ترتفع 23 ملياراً وتتجاوز التريليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت ودائع المقيمين في الدولة بنحو 0.5% على أساس شهري في أغسطس الماضي، إلى 1.57 تريليون درهم، في الوقت الذي سجلت فيه نمواً منذ بداية العام وصل إلى 1.6%. ووصل النمو على أساس سنوي في نهاية أغسطس إلى 4.3% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات نشرها مصرف الإمارات المركزي أمس على موقعه الإلكتروني أن الودائع الحكومية تراجعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 7.9% إلى 267.4 مليار درهم، وتصل نسبة التراجع على أساس شهري في أغسطس الماضي إلى 3.1%، أما على أساس سنوي فبلغت نسبة التراجع حوالي 3.2%.

نمت ودائع الشركات شبه الحكومية (التي تملك الحكومة فيها حصة تزيد على 50%) بنحو 8.2% منذ بداية العام لتصل إلى 224.1 مليار درهم، رغم تراجعها بنحو 2.2% في أغسطس على أساس شهري. وبذلك تكون سجلت نمواً على أساس سنوي تصل نسبته إلى 18.2%.



ودائع القطاع الخاص



وسجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنحو 2.3% منذ بداية العام و0.6% على أساس شهري في أغسطس، لتصل إلى 1.03 تريليون درهم. ونمت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 22.3% منذ بداية العام إلى 43.4 مليار درهم، بنمو شهري وصل إلى 0.9% في أغسطس، ونمو سنوي يقدر معدله بنحو 40.9%.

وتراجعت ودائع غير المقيمين بنحو 7.9% منذ بداية العام، و3.2% على أساس شهري في أغسطس الماضي لتصل إلى 196.5 مليار درهم.

وسجل الائتمان للقطاع الخاص نمواً وصل إلى 1.6% منذ بداية العام، مع نمو محدود في شهر أغسطس بنحو 0.1% مقابل الشهر السابق، ونمو 2.3% مقابل أغسطس 2018.

وأوضحت بيانات المركزي أن الائتمان الموجه لقطاعات الأعمال والصناعة نما منذ بداية العام بنحو 2.9% إلى 815.6 مليار درهم، مع نمو شهري محدود في أغسطس0.1% على أساس شهري، و4.1% على أساس سنوي.



نمو الائتمان

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وسجل الائتمان الحكومي نمواً بنحو 9% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 208.7 مليار درهم، مع نمو شهري وصل معدله إلى 1.1% في أغسطس الماضي. ونما ائتمان القطاع العام (الشركات شبه الحكومية) بنحو 6.4% منذ بداية العام، رغم تراجعه على أساس شهري بنحو 1.1% في أغسطس الماضي. ووصلت قيمة الائتمان للقطاع العام في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 178.6 مليار درهم.

وتراجعت القروض الشخصية 1.4% منذ بداية العام ( مليار4.65) رغم نمو طفيف 0.1% في أغسطس الماضي مقابل الشهر السابق لتصل إلى 332.7 مليار درهم.

وتراجعت قروض القطاع المصرفي لغير المقيمين بنحو 15.2% منذ بداية العام، ونحو 1.7% في أغسطس الماضي مقابل الشهر السابق، لتصل إلى 17.3 مليار درهم. وأظهرت بيانات «المركزي» تراجعاً في قيمة شهادات الإيداع الإسلامية لديه بنحو 11.3% منذ بداية العام، رغم ارتفاعها في أغسطس على أساس شهري بنحو 2.9% إلى 32.2 مليار درهم.

وارتفعت قيمة استثمارات البنوك في أوراق الدين بنحو 13.3% منذ بداية العام (0.4% على أساس شهري في أغسطس) إلى 239 مليار درهم. ونمت استثمارات البنوك في الأسهم بنحو 1% منذ بداية العام (مع تراجع على أساس شهري 2.9% في الشهر الماضي) إلى 10.2 مليار درهم. ونمت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ استحقاقها بنحو 12.7% منذ بداية العام، و4.2% على أساس شهري، إلى 91.5 مليار درهم.



البنوك الأجنبية



أظهرت بيانات «المركزي» أن حصة البنوك الأجنبية من الودائع الحكومية تراجعت بنحو 46.7% منذ بداية العام إلى 0.8 مليار درهم، مقابل تراجع 7.7% في البنوك المحلية لتصل إلى 266.6 مليار درهم.

وفي المقابل نمت ودائع الشركات شبه الحكومية في البنوك الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 46.2% إلى 11.4 مليار درهم.

ووصل نمو ودائع الشركات شبه الحكومية في البنوك المحلية إلى 6.7% خلال الفترة نفسها لتبلغ 212.7 مليار درهم.

ونمت ودائع القطاع الخاص منذ بداية العام بنحو 1.2% في البنوك الأجنبية و2.5% في المحلية لتصل إلى 151.4 مليار و880.8 مليار درهم على التوالي. وعلى مستوى الائتمان المحلي حققت البنوك المحلية نمواً وصل إلى 3.4% منذ بداية العام، مقابل نمو 0.6% للبنوك الأجنبية.

وتراجع إقراض البنوك الأجنبية للشركات شبه الحكومية بنحو 1.3% منذ بداية العام، مقابل نمو وصل معدله للبنوك المحلية إلى 7.2%.



تراجع ائتمان البنوك الإسلامية



تراجع الائتمان المحلي من البنوك الإسلامية بنحو 2.4% منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي (مع تحسن نسبي 0.1% على أساس شهري في الشهر الماضي) ليصل إلى 336 مليار درهم، وفي المقابل نما الائتمان المحلي من البنوك التقليدية بنحو 4.4% إلى 1.22 تريليون درهم. وتراجعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك الإسلامية بنحو 3% منذ بداية العام إلى 367.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه ودائع المقيمين نمواً في البنوك التقليدية بمعدل بلغ 3.1% لتصل إلى 1.2 تريليون درهم.