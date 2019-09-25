«الإمارات لتموين الطائرات» تنفذ مشروعاً ضخماً للطاقة الشمسية

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أكملت «الإمارات لتموين الطائرات»، تركيب نظام متطور للطاقة الشمسية في جميع مرافقها. ومن المتوقع أن يخفض هذا النظام 3 ملايين كيلوجرام من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً. ويأتي هذا المشروع في إطار استثمارات الشركة المستمرة في البنية التحتية لتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتسهم أحدث مبادرات «الإمارات لتموين الطائرات» في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2015، والتي تهدف إلى إنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تشكل الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية مجموعة الإمارات. نحن ملتزمون بمسؤوليتنا نحو البيئة، ومع استمرار نمونا، فإننا نحرص على اعتماد تقنيات تقلل من تأثير عملياتنا في البيئة. ولا شك في أن مبادرة الإمارات لتموين الطائرات سوف توفر مزيداً من الفرص، لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يتماشى مع استراتيجية دبي، لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

حقائق وأرقام:

يقلل مشروع الطاقة الشمسية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن مختلف عمليات «الإمارات لتموين الطائرات» بنحو 3 ملايين كيلوجرام سنوياً أي ما يعادل:

* استهلاك 1264130 لتراً من الوقود البترولي.

* استهلاك الكهرباء السنوي ل518 منزلاً عائلياً

* استخدمت 8113 لوحة شمسية في المشروع

* شمل المشروع 8 مرافق تابعة لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»

* يسهم المشروع في تخفيض فاتورة الطاقة بمقدار 1.86 مليون درهم سنوياً.

* يبلغ الإنتاج السنوي 4198 ميجاواط/ ساعة