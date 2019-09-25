«أبوظبي الأول» الأنشط بـ 20.25 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 5076.48 نقطة، متأثراً بارتفاع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والسلع والصناعة.

شهد السوق تداول 35.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 84.2 مليون درهم، نفذت من خلال 1653 صفقة، وجرى تداول أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 20.25 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.13% ومغلقاً عند 15.06 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 15.3 مليون درهم، وصعد بنسبة 0.5% ليغلق عند 8.06 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات ب12.3 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.73% ليغلق عند 16.4 درهم.

وسجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» الارتفاع الأكثر بنسبة 7.78% مغلقاً عند 2.91 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين»، وصعد بنسبة 7.14% وأغلق عند 3 دراهم، ثم سهم «الخليج للمشاريع الطبية»، وزاد بنسبة 3.7% وأغلق عند 1.4 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة الأسهم الخاسرة سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، ونزل 9.63% إلى 0.37 درهم، تلاه سهم «سوداتيل»، وهبط 4.94% ليغلق عند 0.37 درهم، ثم سهم «الجرافات البحرية»، ونزل 2.86% إلى 3.4 درهم.