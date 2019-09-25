تفاؤل إماراتي بمسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أوضح استطلاع عالمي جديد إيمان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بأهمية تعزيز التواصل وتوطيد آفاق التعاون، وتبادل المعارف والخبرات بين المجتمعات لصنع مستقبل أفضل للجميع.

كلف «إكسبو 2020 دبي» مؤسسة «يوجوف» إجراء «استطلاع توقعات التفاؤل العالمي» الذي بحث أولويات البلدان في تطلعاتها للمستقبل، على مستوى الاستدامة والنمو الاقتصادي والتقنية والسفر والتغير المناخي وغيرها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ثقة الجمهور الإماراتي بقدرة الأفراد والمجتمعات على صياغة مستقبل إيجابي من خلال توطيد آفاق التعاون (90%)، وتبادل المعرفة (93%)، والتواصل (91%). وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع النتائج المسجلة على الصعيد العالمي.

واستُطلعت آراء ألف مشارك من دولة الإمارات من أصل 4000 من خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط هي: دولة الإمارات والأردن والكويت وسلطنة عمان والسعودية، وجاء تقسيم المشاركين حسب المنطقة الجغرافية والجنس والعمل والحالة الاجتماعية والدخل.

وشمل الاستطلاع على الصعيد العالمي أكثر من 20 ألف شخص من 23 دولة، جرى خلاله استكشاف آراء المشاركين حول مجموعة من الأولويات الخاصة بالمستقبل على المستويات الفردية والمحلية والعالمية. وأوضحت نتائج الاستطلاع ثقة الإماراتيين بقدرة التطورات والابتكارات التقنية على بناء المجتمعات (89%)، وربط الناس ببعضهم حول العالم (91%)، وتقريب مجتمعات وشعوب العالم (89%). وهي من بين أعلى النسب المسجلة في كل من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأظهر الاستطلاع أيضاً تفاؤل الإماراتيين إزاء مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام (73%)، وهو ما يتفوّق على المتوسط العالمي البالغ (60%).

وتنسجم مواقف الشارع الإماراتي مع التوجهات الإقليمية والعالمية التي أبرزها الاستطلاع بأن صون الموارد الطبيعية، والتحلّي بقيم التسامح والاحترام، واعتماد الطاقة البديلة، هي أبرز 3 عوامل لإرساء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وجاءت آمال منطقة الشرق الأوسط في مكافحة التغير المناخي هي الأخرى أعلى من المعدل العالمي؛ حيث أعرب ثلثا المشاركين (64%) في المنطقة عن تفاؤلهم بقدرة البشرية على إنقاذ كوكب الأرض.

وبرز كل من تبادل المعرفة، والتعلّم، وزيادة فرص التعليم بصفتها محاور رئيسة في مناطق: الشرق الأوسط (55%)، وأوروبا الغربية والشرقية (61%)، وآسيا (61%)، وأمريكا الشمالية (63%)، وأمريكا الجنوبية (68%)، وإفريقيا (72%).

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «بعد نحو عام واحد، سترحب دبي ودولة الإمارات بالعالم في إكسبو الدولي، بروح من التعاون، لإقامة حوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع إلى المستقبل بتفاؤل متجدد. لقد أعددنا استطلاع توقعات التفاؤل العالمي لمساعدتنا في تحديد الجوانب التي يرى المواطنون في دول العالم أنها ستشكل مستقبلاً أفضل. وأتاح لنا هذا الاستطلاع أن نستمع إلى الناس من جميع أنحاء العالم. وتظهر النتائج أننا أكثر ارتباطاً مما نعتقد. يمثل الحوار والتواصل والتعاون أموراً ضرورية، ونحن متّحدون في رغبتنا في بناء كوكب أكثر سعادة وشمولاً ونظافة».