«دبي المالي العالمي» بصدد إطلاق برنامج لشركات «السكيل أب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

كشفت رجاء المزروعي نائبة الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية «فينتك هايف» لدى مركز دبي المالي العالمي عن خطط لإطلاق برنامج جديد لشركات «السكيل أب» أو الشركات الطامحة إلى التوسع، والتي ربما تحقق حلم «اليونيكورن» انطلاقاً من دبي.

وقالت في لقاء مع ”الخليج 365”: إن البرنامج المزمع إطلاقه قبل نهاية العام الجاري يستهدف الشركات الطامحة للنمو والتوسع، والتي لها تواجد فعلي وسجلت نجاحاً واعداً بفرص نمو أكبر. وأضافت قائلة: إن هذه الشركات غالباً ما يكون لديها التكنولوجيا الداعمة للنمو، وهي لا تحتاج إلى شركاء، لكن ما تحتاج إليه هو تمويل كبير فوق 5 ملايين دولار، ودعم استراتيجي من شركاء كبار يساعدونها على النمو بسرعة، مثل مركز دبي المالي العالمي وشركات الاتصالات وما إلى ذلك.

وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شركات «السكيل أب» على أنها الشركات التي حققت عائدات تصل إلى 20% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من فترة عملها، ولديها 10 موظفين، وفي تعريفات أخرى هي شركات حققت على مدى السنوات الثلاث السابقة نمواً سنوياً لا يقل عن 20%، شركات قابلة للنمو والتوسع ومستعدة له.

وأوضحت المزروعي أن السبب وراء الفكرة هو رؤية المركز للتحديات التي عادة ما تواجهها هذه الشركات، التي تملك فرصاً حقيقية للنمو، لكن ينقصها التمويل للانتقال بأحلامها إلى مرحلة أعلى. وقالت: إن الحصول على التمويل لهذه الشركات يستغرق فترة طويلة، لكن من شأن البرنامج الجديد الذي يعتزم المركز إطلاقه أن يختصر هذه الفترة إلى ما لا يزيد على شهر واحد.