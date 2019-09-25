«غرفة عجمان»: مشاريع رواد الأعمال ركيزة الاقتصاد

عجمان: ”الخليج 365”

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2019، للاطّلاع على مستجدات العمل واستعراض أهم المشاريع والأعمال التي تنفذها الغرفة، حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي وسالم بن أحمد النعيمي نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السودي مدير عام غرفة عجمان وذلك في كافيه «واكب

ورحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بمشاريع شباب الأعمال الرائدة في الإمارة والتي تعكس مدى الوعي في تنفيذ مشاريع ناجحة في مختلف القطاعات، حيث نُظم اجتماع المجلس في كافيه «واكب» من منطلق دعم «غرفة عجمان» لمشاريع الشباب واعتماد تنفيذ العديد من الفعاليات والاجتماعات في تلك المشاريع والتي باتت تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة عجمان.

وتم الاطّلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2019 واعتماده، واستعراض محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية الثالث للعام الجاري واعتماده، كما تم تناول المركز المالي للغرفة .

واطّلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير سير العمل على مشروع مركز رواد ورائدات الأعمال ودوره في توفير بيئة جاذبة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.