الشارقة تكرِّم مستثمرين سعوديين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من المستثمرين السعوديين في الإمارة، وذلك عبر لقاء نظمته الدائرة بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة وعدد من المسؤولين إلى جانب المستثمرين السعوديين في الشارقة مثل شركة إيمار للإنشاءات وشركة الإمارات للمدن الصناعية، وشركة الحنو القابضة ومستودع سما للأدوية والمعدات الطبية. وتعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين والاقتصادين للإمارات على صعيد المنطقة العربية وتستند العلاقات القوية والاستراتيجية بين الإمارات والسعودية إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف، والتي تصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتشكل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، أشار سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة خلال تكريم عدد من المستثمرين السعوديين إلى أن الدائرة حريصة على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تساعد على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين وتوطيد التعاون بين الطرفين والشركاء الاستراتيجيين. كما نوه بالعلاقة بين الدائرة والمستثمرين من السعودية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للإمارة وتعزز الاستثمار في المنطقة مما يساعد على الوصول إلى الرفاه الاقتصادي والتنمية المستدامة المرجوة.