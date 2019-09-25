شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين البحري» يستدعي خريطة طريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” شهدت دبي مناقشات موسّعة بين أقطاب الصناعة البحرية حول أبرز الاتجاهات المؤثرة في تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على أفضل ممارسات إدارة المخاطر باعتبارها دعامة متينة لمواكبة التغيرات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي. وجاء ذلك خلال «مؤتمر دبي للتأمين البحري 2019» الذي أقيم تحت شعار «إدارة المخاطر»، على هامش أعمال «أسبوع الإمارات البحري».

وشدّد خالد مفتاح مدير إدارة تطوير الأعمال في «سلطة مدينة دبي الملاحية» على أهمية تعزيز جسور التواصل المباشر بين الرواد من مختلف القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الصناعة البحرية، بما فيها النفط والغاز والطاقة والتكنولوجيا والتأمين، لاستشراف حلول مبتكرة لإدارة المخاطر الحالية والمحتملة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة على كافة المستويات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية.

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