«حرة الحمرية» تحصد جائزة أسرع العلامات نمواً في الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت إمارة الشارقة وساماً جديداً إلى قائمة إنجازاتها الاقتصادية مع حصد هيئة المنطقة الحرة بالحمرية جائزة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2018-2019، وذلك ضمن حفل جوائز قمة الأعمال التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الآسيوي الاقتصادي والاجتماعي 2019 الذي عقد مؤخراً في مدينة مومباي الهندية.

وفاز كذلك سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بجائزة القائد المتميز نتيجة جهوده المستمرة في تطوير المناطق الحرة وتحسينها وتحديث خدماتها ومرافقها لتتلاءم مع متطلبات الشركات المستثمرة واحتياجاتها.

وتسلم المزروعي الجائزتين خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من كبار قادة الأعمال وأصحاب العلامات التجارية العالمية الناجحة، حيث يأتي تكريم إمارة الشارقة بين المتميزين عالمياً في قطاع الأعمال ليؤشر لمرحلة جديدة من التميز في الخدمات في مجال نشاطات المناطق الحرة.