«الإمارات دبي الوطني» يطلق بوابة «سمارت تريد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، بوابة «سمارت تريد» الجديدة ضمن منصته المصرفية الإلكترونية «سمارت بيزنس» لتلبية احتياجات عملاء سلسلة التوريد والتمويل التجاري.

وتقدم بوابة «سمارت تريد» لعملاء المعاملات المصرفية، مجموعة واسعة من المزايا الجديدة، وتتيح لهم إرسال جميع طلباتهم للتمويل التجاري عبر الإنترنت على غرار رسائل الائتمان؛ والضمانات؛ وطلبات القروض التجارية وغيرها، مع حد أدنى من المعاملات الورقية ووقت أسرع لإنجاز طلباتهم. وتمكّن البوابة المجددة العملاء من الحصول على خطاب أمانة بغرض التمويل بطريقة أكثر سهولة، عبر السماح لهم بإرسال طلبات فورية عبر الإنترنت بدلاً من زيارة الفرع البنك فعلياً.

وسيتلقى العملاء تحديثات فورية عن حالة معاملاتهم عبر إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وسيتمكن العملاء أيضاً من اتخاذ قرارات أكثر وعياً حول متطلباتهم للتمويل التجاري، بفضل الوصول السهل إلى سجل تاريخ البيانات، ولوحة التحكم ومعلومات أخرى عبر بوابة «سمارت تريد».

وقال سوميت أجاروال، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني: «ستعزز بوابة بنك الإمارات دبي الوطني «سمارت تريد» مكانتنا كشريك مفضل للمعاملات المصرفية لجميع متطلبات التمويل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن التحديثات التي أجريناها على المنصة أن تعزز الخدمات المقدمة لعملاء قسم المعاملات المصرفية، الأمر الذي يتيح لهم إجراء جميع معاملات التمويل التجاري من أي مكان سواءً في منزلهم أو مكان العمل، دون أدنى حاجة لزيارة الفروع».

وأضاف أجاروال: «تقوم بوابة «سمارت تريد» برقمنة العمليات الورقية وتخفيض البصمة التشغيلية المرتفعة. كما أنها تعزز مزايا السرعة والانسيابية بين فرق العمل وتحدّ من الأخطاء وعمليات التكرار التي تحدث أثناء الإجراءات اليدوية التقليدية. وعقب إطلاقها بشكل مبدئي قبل أشهر قليلة، لاقت البوابة استجابة واسعة في أوساط العملاء».