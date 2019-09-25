شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تعاون "مصرى - فرنسى" لتنمية المهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات، خلال زيارته لفرنسا، لبحث تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة فى مجالات تنمية المهارات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ حيث التقى الوفد مع بيير بيسكور مدير مؤسسة "اي ان اس اي"" ENSAE المتخصصة فى مجال التدريب والبحوث، وتناول اللقاء استعراض أهم البرامج التدريبية التى تقدمها المؤسسة الفرنسية خاصة فى مجالات علوم البيانات، كما تم بحث إمكانية عقد شراكة أكاديمية مع المؤسسية الفرنسية لتقديم دورات تدريبية للشباب المصري فى مجالات الذكاء الاصطناعى.

واجتمع الوفد مع مسئولي شركة "ادا هيلث" Ada Health المتخصصة في تطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتناول اللقاء استكمال المباحثات مع الشركة والتي بدأت في يونيو الماضي خلال زيارة السيد الوزير لألمانيا حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وأهم مشروعات العمل المقترح تنفيذها في مصر.

وعلى جانب آخر، زار الوفد مركز أورانج للابتكار التكنولوجي والذي يقوم بتطوير منتجات مبتكرة لمجموعة أورانج في مجالات مختلفة ومنها تطبيقات الهاتف المحمول وانترنت الأشياء، وشملت الجولة ،التعرف عن قرب على أنشطة المركز في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى المشروعات التي يقوم بها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

Advertisements

وشاركت فى اللقاءات المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.