شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب فى مصر ، ارتفعت مساء اليوم بالتعاملات المسائية بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 696 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وأضاف واصف ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن الذهب عالمياً ارتفع إلي 1533 دولارا للأوقية، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة وهو ما يفسر صعود المعدن النفيس في مصر .

وأضاف"واصف"، أن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تدفع فى زيادة الطلب على المعدن النفيس مما تسبب فى تحريك سعره بشكل طفيف.

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وعلي جانب آخر، ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 إلي 597 جنيها، وسعر عيار 21 صعد إلى 696 جنيها للجرام وسجل عيار 24 ما قيمته 795 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.