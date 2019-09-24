شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال توصي بتعديل حساب مكررات ربحية البنوك بالسعودية تبعاً لتأثير الزكاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر أسهم البنوك في السوق المالية السعودية، مكاسب بنسبة 5% خلال العام الحالي، برغم عدة عوامل ضغط تعرضت لها التداولات على أسهم هذا القطاع أبرزها تعديل آلية خصم الزكاة، وبدء خفض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أكثر العوامل التي تغيرت وتترك أثراً أساسياً على نتائج البنوك المالية، هو التغير المتوقع في معدلات الفائدة، موضحاً أن متوسط توقعات المحللين يشير إلى "تراجع محتمل في الفوائد من 1.9% إلى 1.75".

وأضاف السديري في مقابلة مع قناة العربية أن هذا المقدار من تراجع الفوائد سينعكس في تراجع العائد على رأسمال البنوك بمعدل يتراوح بين 0.4% و0.6%.

وطرح مثالين الأول لمصرف الراجحي الذي سيتراجع هذا العائد بالنسبة له من 21.1% إلى 19.7% والثاني الأهلي التجاري الذي سيتراجع من 16.1% إلى 15.5%.

ودعا السديري إلى ضرورة تعديل احتساب مكرر ربحية أسهم البنوك، ليعكس الآلية الجديدة لخصم الزكاة، والتي باتت تخصم بنسب تتراوح بين 10% و20% من قائمة الدخل بدلاً من حقوق المساهمين.

وأشار إلى وجود تباين في الوقت الحالي، بين مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية للسهم.

وقال إن بنوكاً مثل "سامبا" سيتغير مكرر ربحيته بعد التعديل من 10.2% إلى 11.4% وبنك الرياض من 10.3% إلى 11.9%.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت كذلك وفي تقرير منفصل قيام عملاء البنوك السعودية برفع حجم ودائعهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 تريليون ريال تم إقراض 83.4% منها وهو متوسط نسبة القروض للودائع بالقطاع، أي أن هناك 16.4% من الودائع أو ما يعادل 282.51 مليار ريال فائض لدى البنوك يمكنهم إقراضها، وذلك على الرغم من زيادة نسبة القروض إلى الودائع عن 90% لدى خمسة من البنوك.

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