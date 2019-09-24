شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت العربية" تتوقع الانتهاء من إنشاء الطواحين بأحد مصانعها في الربع الأول من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت العربية عن استمرار أعمال الإنشاء في مشروع إنشاء طواحين أسمنت بمصنع الشركة برابغ.

وأوضحت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، أن التأخر في التشغيل نتج عن عدم التزام المقاول بالجدول الزمني.

وقالت الشركة إن نسبة الإنجاز المتحقق هي 99.3%، علماً بأن التكاليف المرتبطة بالحدث لم تتغير، ولا يوجد أثر على النتائج المالية للشركة.

وتتوقع الشركة، الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول لعام 2020، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني لعام 2020.

وبخصوص المرحلة الثانية المتعلقة بهندسة وتوريد وإنشاء خط إنتاج الكلنكر، فقالت الشركة إن دراسة المشروع ما زالت مستمرة، وسوف يتم الإعلان عنها وعن أي تطورات لاحقاً.

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يُذكر أن الشركة توقعت، في نوفمبر 2018، الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث لعام 2019، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري خلال الربع الرابع لعام 2019.

وكانت الشركة قد توقعت في أكتوبر من العام 2017، أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من عام 2018 بدلاً من الربع الرابع من عام 2017.

وسبق أن أعلنت الشركة في نوفمبر من العام 2016 عن توقعها التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2017 بدلاً من الربع الأول من عام 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 50.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 164.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 107.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 74.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.