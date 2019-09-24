شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل" تعين "شعاع كابيتال" مستشاراً لإعادة هيكلة ديونها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتعيين شركة "شعاع كابيتال" كمستشار لتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة ديونها، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة، وأوضاع المشاريع الحالية للشركة والشركات التابعة.

وأقرت عمومية الشركة، في جلستها المنعقدة أبريل الماضي، خطة إعادة الهيكلة واستمرارية نشاط الشركة.

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ووافق المساهمون خلال العمومية على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة، وبيع أسهم الشركة في "واحة الزاوية"نظراً لوجود طرف ذي علاقة.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 4.501 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 280.5%.

وتراجعت إيرادات عقود الشركة مع العملاء خلال العام 2018 إلى 798.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 2.636 مليون درهم في العام 2017.

وفي المقابل تراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.750 مليار درهم مقابل 3.018 مليا درهم في العام 2017.