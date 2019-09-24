شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تشتري2.9 مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن شراء 2.944 مليون سهم من أسهمها، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتاريخ 20 مايو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.944 درهم للسهم في كل صفقة، مُوضحه أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها "ميناكورب".

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة يبلغ 686.276 مليون سهم.

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يُذكر أن الشركة قامت في 19 سبتمبر الجاري، بشراء 2 مليون سهم من أسهمها، بسعر شراء لكل صفقة بلغ 0.949 درهم للسهم.

وسبق أن أعلنت دانة غاز عن تحقيقها صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم)، مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار