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شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تُطبق إجراءات التخفيض على أسهم "الأهلية للتأمين" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتاراً من اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.
وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال سبتمبر الجاري، تخفيض رأس المال بنسبة 23.125%، من 160 مليون ريال، إلى 123 مليون ريال،، وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 16 مليون سهم، إلى 12.3 مليون سهم، بواقع تخفيض 1 سهم لكل 4.324 أسهم.
وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً، علماً بأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 5.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي خسارة الشركة إلى 5.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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