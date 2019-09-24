شكرا لقرائتكم خبر عن "بترورابغ" تعلن عودة إمدادات الزيت الخام إلى المستويات الطبيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" بأن إمدادات الزيت الخام قد عادت للمستويات الطبيعية.

وأكدت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن هذا النقص لم يوثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين.

وكانت "رابغ" قد أعلنت عن نقص في إمدادات غاز الإيثان بنسبة 8% و إمدادات الزيت الخام بنسبة 12.5%، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن بترورابغ تحولت لتكبد الخسائر بلغت 308 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع المقابل من 2018، وذلك بسبب انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

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