شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي سكيب" يبحث في دبي آفاق النمو العقاري بالمنطقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، أضخم فعالية متخصصة بالقطاع العقاري في المنطقة، بمشاركة نخبةٍ من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى الإمارة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المؤتمر يعقد بفندق انتركونتينانتال بمنطقة دبي فيستيفال سيتي اليوم 24 سبتمبر بينما ينطلق المعرض غداً الأربعاء الموافق 25 سبتمبر ويستمر لغاية 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتطلع المستثمرون المشاركون من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لاستكشاف آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وتتوفر فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية، لتنويع مشاريع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة عملٍ مناسبة.

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وستتكامل مشاركة المستثمرين العالميين مع الحضور السنوي القوي للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في فعاليات المعرض.

وتشير التقديرات إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين وحدهم ما يعادل 15 مليار دولار في القطاع العقاري العالمي خلال العام الماضي، وذلك مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة؛ ما يفسح المجال واسعاً أمام دخول مستثمرين أكثر نضجاً وجرأة.

ويشارك فيها نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين؛ وخبراء مسح الأراضي؛ وممثلين عن الاختصاصات المختلفة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستستعرض الفرق المشاركة أمام الحضور مجموعة من خطط حل المشكلات، بالإضافة إلى طرح مقترحاتهم ضمن جلسة حية لتقييم التصاميم بحضور لجنة تحكيمٍ من أبرز الخبراء.