شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال انتليجينس تثبت تصنيف "بنك الاستثمار" وتعدل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة كابيتال انتليجينس التنصيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن درجتي "BBB-"و"A3" على التوالي.

وعدلت الوكالة في تقرير حديث لها النظرة المستقبلية له من "سلبي" إلى "مستقر".

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منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة "bb-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية درجة "b"، بحسب صحيفة الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال العام 2017.

كما يذكر أنه تم إيقاف التداول على أسهم بنك الاستثمار منذ 13 نوفمبر 2018.