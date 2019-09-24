شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للضرائب" الإماراتية تبحث إجراءات توسيع "الانتقائية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحثت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية مع "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية" آليات الإسراع في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقراري مجلس الوزراء.

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرارين يخصان "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" و"السعر الانتقائي لمنتجات التبغ".

كما أن القرارين خاصين بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التي تضم ممثلين عن قطاع تجارة التجزئة في الدولة بمقر الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطة الهيئة للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتشاور والتنسيق والتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على التعاون في تطبيق النظام الضريبي.

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وأكدت الهيئة بالبيان أن تأسيس "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية" جاء ضمن الجهود المبذولة لإيجاد آليات وقنوات للتواصل المستمر والتشاور بين الهيئة والخاضعين للضريبة، حرصاً على إشراكهم والأخذ بآرائهم في خطط التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة وإحاطتهم بالمستجدات في النظام الضريبي.

وجددت الهيئة دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية للمبادرة إلى تسجيل كافة هذه السلع عبر النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة لتسجيل السلع الانتقائية.

وفررضت الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.