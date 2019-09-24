شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": خفض الفائدة يضغط على هوامش البنوك الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، إن خفض أسعار الفائدة سيشكل ضغوطاً على هوامش ربحية بنوك الإمارات، وعلى تقييماتها الائتمانية، خاصة أن عائد الفائدة على القروض سينخفض بسرعة تفوق الفائدة على الودائع.

ولفتت في تقرير حديث لها إلى أن صافي دخل الفائدة شكل نحو 70% من إجمالي عائدات البنوك في العام الماضي.

وأشارت في التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة وصل في العام الماضي إلى 2.5% في العام الماضي، مقابل 2.4% في 2017، بحسب صحيفة الخليج.

وقال ميك كبايا، المحلل الائتماني للبنوك لدى الوكالة في مؤتمر صحفي، أمس، في دبي إن درجة التأثر سوف تتفاوت من بنك لآخر بحسب طبيعة قروضها، ونسبة دخل الفائدة من إجمالي عائداتها.

وقال إن 75% من قروض البنوك حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي ذات فائدة مرتبطة بسعر فائدة مرتبط بحركة الايبور، ما يعني إعادة تسعير مباشرة على هذه القروض.

وأشار إلى أن البنوك صاحبة الشريحة الأعلى من قروض الشركات ومن الحسابات الجارية وحسابات التوفير ستكون هي الأكثر تضرراً جراء خفض الفائدة.

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وقال إن التباطؤ على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية والمنافسة القوية في السوق في ظل مستويات الطلب المنخفضة نسبياً على الائتمان، وتركيز البنوك على الإقراض للشركات الكبيرة عالية الجدارة والجهات شبه الحكومية وتخوفها من الإقراض للمتوسطة والصغيرة، يتوقع أن تزيد الضغوط على البنوك وتقييماتها.

ولفت إلى عنصر إيجابي وهو تراجع تكلفة المخاطرة، حيث يتوقع أن تتقلص حالات العجز عن السداد مع الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع مستويات المخصصات في بنوك الدولة هذا العام، مع تباطؤ النمو نسبياً لبعض القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي، وقوة العملة المحلية، الأمور التي تلقي بظلالها على قطاعات العقارات، والضيافة، والتجزئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

وقال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس.