شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة" تستثمر 1.8 مليار درهم في "كولوجيكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، اتفاقية لاستثمار نصف مليار دولار (1.8 مليار درهم) في "كولوجيكس"، الشركة المتخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ، يخضع إتمام الاتفاقية لعددٍ من الموافقات من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وتتيح هذه الصفقة لشركة "كولوجيكس" استثماراً كبيراً في رأس المال مما سيمكنها من التوسع بأسواق مراكز البيانات في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه "كولوجيكس" على مدار سنوات في تعزيز مكانتها الرائدة بمجال خدمات تأجير مراكز البيانات المجهّزة والشبكات واسعة النطاق ضمن الأسواق التي تعمل بها.

ويسهم هذا الاستثمار في تمكينها من القيام بعمليات توسع في بنية تحتية عالمية المستوى، بما سيدعمها في تلبية احتياجات عملائها للحصول على خدمات مراكز البيانات.

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وتأتي صفقة الاستثمار هذه في إطار الشراكة التي تجمع "مبادلة" مع شركة "ستون بيك إنفراستراكتشر بارتنرز"، التي ستظل الجهة المساهمة الرئيسة في "كولوجيكس" بموجب الاتفاقية.

وبذلك، ستتيح الشراكة بين الشركتين الاستثماريتين مواصلة التعاون لدعم استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها "كولوجيكس".

واشترت شركة مبادلة للاستثمار في فبراير الماضي حصة صندوق ماليزيا السيادي 1MDB والمتورط في فضيحة فساد كبرى، في فندق "بارك لين" في نيويورك، في صفقة قيمتها 140 مليون دولار.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.