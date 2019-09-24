شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجناح المصرى في معرض موسكو الدولى للأغذية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، أنه تم اليوم افتتاح الجناح المصري في معرض موسكو الدولي للأغذية Food Moscow 2019 World بمشاركة 25 شركة مصرية في مجال السلع الزراعية والمنتجات الغذائية بحضور السفير إيهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية و قد شارك في الافتتاح أعضاء المكتب التجاري وأحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وقال حامد، إن المكتب التجاري في موسكو قد قام بالإعداد والترتيب للمشاركة المصرية فى المعرض بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، حيث قام المكتب بإعداد ثلاثة دراسات تسويقية شامله حول سوق السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية في روسيا الاتحادية وفرص تنمية الصادرات المصرية منها وأنه تعميم هذه الدراسات على الشركات المصرية المشاركة في المعرض والترويج للمشاركة المصرية لدى الشركات الروسية المستوردة للسلع الزراعية والغذائية وسلاسل السوبرماركت الكبرى في روسيا الاتحادية ، كما قام المكتب التجاري في موسكو بترتيب نحو 185 مقابله ثنائية B2B للشركات المصرية مع الشركات الروسية المستوردة.

ويعد معرض World Food Moscow أهم معرض متخصص في مجال الخضروات والفاكهة الطازجة والمنتجات الغذائية التي تقام في روسيا الاتحادية. حيث يشارك في دورة المعرض لهذا العام 1762 شركة من 65 دولة. وتشارك مصر بجناح يضم 25 شركة مصرية منها 13 شركة تعمل في مجال الخضر والفاكهة الطازجة، و 12 شركة تعمل في مجال المنتجات الغذائية.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، أن المشاركة المصرية في الدورة الحالية من معرض World Food Moscow تتسم بأهمية خاصة بالنظر لكون روسيا الاتحادية تحتل مرتبة متقدمة بين أكبر عشر دول مستوردة للخضروات والفاكهة الطازجة في العالم كما يعد السوق الروسية أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وقد بلغ حجم الواردات الروسية من الخضروات خلال عام 2018 نحو 1.84 مليار دولار مقارنه بنحو 1.79 مليار خلال عام 2017، هذا وقد بلغ حجم الواردات الروسية من الفاكهة 5 مليار دولار في 2018 و 4.6 مليار دولار في 2017. وبلغت الواردات الروسية من المنتجات الغذائية نحو20 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنه بنحو 19.7 مليار دولار خلال عام 2017. وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية من الخضروات والفاكهة الطازجة نحو 310 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2019.

وبصفة خاصة يحتل كل من البرتقال والبطاطس المصرية مركز الصدارة ضمن بنود المنتجات المصرية التي تصدر إلى السوق الروسية، حيث تستحوذ مصر على أكثر من 46% من إجمالي سوق البرتقال في روسيا بقيمة صادرات بلغت 145.2 مليون دولار عام 2018، في حين بلغت خلال الفترة يناير/يوليو 2019 نحو 140 مليون دولار، بما يبشر بإمكانية مضاعفة الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق الروسية بنهاية العام الجاري.

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وفى ذات الإطار، بلغت الصادرات المصرية من البطاطس إلى روسيا الاتحادية خلال عام 2018 نحو 127.7 مليون دولار مقارنه بنحو118 مليون دولار خلال عام 2017، في حين بلغت الصادرات المصرية من البطاطس إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة يناير/يوليو 2018 نحو61 مليون دولار.

وفي مجال الصناعات الغذائية أشار ناصر حامد، إلى أن الصادرات المصرية من هذا القطاع قد حققت ارتفاعا يبلغ نسبته 58.5% حيث بلغت قيمتها نحو 42 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنه بنحو 26.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017. وقد بلغت الصادرات المصرية من منتجات الصناعات الغذائية إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة يناير/يونيو 2019 نحو 18.2 مليون دولار.

هذا وتتركز الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية في" الفراولة المجمدة " حيث بلغت قيمتها خلال عام 2018 نحو 18.5 مليون دولار ونحو 11.7مليون دولار خلال عام 2017، في حين بلغت نحو 9.5 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2019.

وأضاف حامد ، أن هناك مؤشرات قد تجعل من السوق الروسية أحد الأسواق الكبيرة والواعدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، ومنها تمتع عدد من السلع المصرية بمعامله تفضيلية خاصة بالرسوم الجمركية المفروضة وذلك في إطار النظام الروسي المعمم للمزايا، فضلا عن ارتفاع معدل الاستهلاك المحلى من الخضروات والفاكهة وكذا ارتفاع معدل الإنفاق على الخضروات والفاكهة في روسيا الاتحادية، فقد بلغ معدل استهلاك الفرد في روسيا من الخضروات نحو 112 كيلو جرام في العام ونحو 65 كيلو جرام من الفاكهة.

جدير بالذكر أن حجم التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2018 بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقارنه بنحو6.7 مليار دولار خلال عام 2017.