شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع ويغلق عند أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واتجاه المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة مخاوف بشأن المفاوضات التجارية.



وتحول المستثمرون نحو المعدن النفيس بعيدا عن أسواق الأسهم بعد الكشف عن تحركات من الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي من اجل عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



ويرى ديمقراطيون أن "ترامب" أساء استغلال منصبه بعد إجراء اتصالات مع الرئيس الأوكراني للتحقيق في اتهامات موجهة ضد نجل المرشح المحتمل "جو بايدن" انتخابات الرئاسة.

Advertisements



واتهم "ترامب" الصين في كلمته أمام الأمم المتحدة بالتلاعب في سعر صرف عملتها والاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركات أمريكية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1540.2 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1543.3 دولار وأقل سعر عند 1522.8 دولار.