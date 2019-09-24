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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره بعد أنباء عن تحركات في الكونجرس الأمريكي لعزل "ترامب" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بفعل القلق حيال الحرب التجارية بالإضافة إلى أنباء عن تحركات داخل الكونجرس الأمريكي لعزل الرئيس "دونالد ترامب".
وأعلنت المتحدثة باسم مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بأنها ستدلي بتصريحات تتعلق بتحركات الحزب الديمقراطي في الكونجرس للإطاحة بـ"ترامب".
وأكدت حملة المرشح الديمقراطي "جو بايدن" أيضا على أنها ستدعم الجهود الرامية لعزل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض.
يأتي ذلك بعد أن تناقلت وكالات عالمية أن "ترامب" اجرىى اتصالاتت بنظيره الأوكراني من أجل حثه على الكشف عن تحقيقات واتهامات موجهة لإبن "بايدن" واستغلال ذلك ضده في السباق الانتخابي الأمر الذي يعني استغلاله لمنصبه.
من ناحية أخرى، اتهم "ترامب" الجانب الصيني بالمراوغة والتلاعب في سعر صرف اليوان وسرقة حقوق الملكية الفكرية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.
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