شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..وخام "برنت" يهبط 2.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعمقت خسائرها بفعل القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو واليابان مما ينعكس سلبياً على الطلب.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في اليابان كما تراجع في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو خلال الشهر الماضي مما أثار القلق حيال الاقتصادات في تلك الدول.

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ومن جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في خطابه بالامم المتحدة الصين وممارساتها حيث اتهمها بالتلاعب في سعر صرف اليوان وبسرقة الملكية الفكرية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 57.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 58.4 دولار وأقل سعر عند 57.1 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 2.3% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.04 دولار.