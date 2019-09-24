شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي في أستراليا "فيليب لو".



وبعث "لو" برسالة قوية إلى الأسواق مفادها ان البنك المركزي يتجه نحو خفض معدل الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل بهدف خفض معدلل البطالة.



وصرح "لو" بانه يتوقع العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي في أستراليا على المدى القصير على الرغم من خفض معدل الفائدة مجدداً.

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وأكد على أن خفض معدل الفائدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز كانا يهدفان إلى تقليص معدل البطالة وزيادة النمو في الأجور ودفع التضخم إلى المستهدف من جانب البنك المركزي قرب 2% أو 3%.



كانت بيانات حكومية قد كشفت الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3% في الشهر الماضي، وهو ما يمثل فشل البنك المركزي في خفضه هذا المعدل بعد مرتين من خفض الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6798، وسجل أعلى سعر عند 0.6806 وأقل سعر عند 0.6765.