شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول نتيجة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



وساد القلق لدى المستهلكين في أمريكا بشأن انتقال أضرار الحرب التجارية إلى عدد من القطاعات التصنيعية والخدمية والزراعية في البلاد.



وانخفض مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلكين هذا الشهر إلى 125.1 نقطة من 134.2 نقطة في أغسطس/آب، بينما توقع محللون القراءة 131.1 نقطة في سبتمبر/أيلول.