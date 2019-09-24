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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية يدفع بالداو جونز أعلى 27 ألف نقطة مرة أخرى والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف لكن "الداو جونز" استعاد التداول أعلى حاجز 27 ألف نقطة مرة أخرى.
وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين سوف تنطلق في الأسبوع القادم.
وأعرب "منوتشن" عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يحول دون تفاقم الأمور بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أن الصين أحرزت تقدما في المفاوضات مع الولايات المتحدة كما تعهدت بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من واشنطن.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل نحو 52 نقطة) إلى 27001 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2994 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8087 نقطة.
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