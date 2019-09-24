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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تحقق مستويات قياسية جديدة اعلى 1600 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم ليواصل المعدن الصعود إلى مستويات قياسية أعلى حاجز 1600 دولار للأوقية وعينه على الحاجز التالي 1700 دولار للأوقية.
وكانت البلاديوم قد أعلى مستوياته على الغطلاق في وقت سابق اليوم عند 1664.3 دولار للأوقية وسط توقعات بالمزيد من المكاسب.
وتلقى البلاديوم دعما من انتعاش أسعار الذهب والتوترات في الشرق الأوسط والتشاؤم حول الحرب التجارية بين الولاييات المتحدة والصين.
ويرى محللون أن البلاديوم أصبح يتلقى عمليات شراء من المستثمرين بوصفه أحد أصول الملاذ الآمن بجانب الذهب نظرا لندرته فضلا عن الطلب القوي عليه من شركات السيارات.
ومن الجدير بالذكر أن البلاديوم يستخدم في صناعة مكونات بالسيارات تقلل من انبعاثات الكربون، وهو ما يعني المزيد من الحاجة إليه في ظل الجهود المتزايدة لمكافحة التغيرات المناخية وتشديد قواعد الوقود النظيف.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم في عقوده الفورية بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1637.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1664.3 دولار وأقل سعر عند 1624.6 دولار.
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