شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثالث على التوالي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع تحول تركيز السوق إلى بيانات التصنيع الضعيفة فى أوروبا واليابان ،والتي أججت مرة أخرى مخاوف ضعف الطلب العالمي ،بعيدا عن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات المملكة العربية السعودية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.92$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.44$، وسجل أعلى مستوي عند 58.49$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.58$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات رسمية فى أوروبا تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا و أوروبا خلال أيلول/سبتمبر ،وكذلك قطاع التصنيع الياباني خلال نفس الشهر ، فى أحدث مؤشرات ركود الاقتصاد العالمي.

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ويعاني الاقتصاد العالمي بشدة خلال العام ، نتيجة الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي دفعت معظم المؤسسات والوكالات الدولية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب العالمي على النفط.

قالت وكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية استعادت أكثر من 75% من إنتاج النفط الخام المفقود بعد الهجمات على منشآتها النفطية فى بقيق وخريص ،وسوف يعود الإنتاج بالكامل فى مطلع الأسبوع المقبل.

بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الاثنين أن الإصلاحات فى المنشآت السعودية قد تستغرق أشهر أطول من المتوقع.

وتمثل تلك الأنباء وجهات نظر متباينة فى السوق بشأن موعد استعادة الإمدادات التالفة فى السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" ،وإصلاح المنشآت المتضررة خلال الفترة القصيرة المقبلة ،يحتاج مراقبة دقيقة لزيادة إمدادات النفط الفعلية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.