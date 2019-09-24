شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.53 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.64 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.71 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.83 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تزايد الضغوط السلبية على العملات الرئيسية والثانوية ، وانحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،ضعف البيانات سوف توسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

بحلول الساعة 14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر المتوقع 134.1 نقطة من 135.1 نقطة في آب/أغسطس.