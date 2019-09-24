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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنزل من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نزلت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح والجني الأرباح.
تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.50$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.59$ ، وسجلت الأعلى عند 18.73$ الأعلى منذ 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، والأدنى عند 18.43$.
أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 3.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع تسارع عمليات شراء الأصول الآمنة ، لمخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح الجارية حاليا ،فيضغط سلبا على أسعار الفضة تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، خاصة بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى غضون أسبوعين.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي لا يصب فى صالح أسعار الفضة كونها مقومة بالدولار وترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.
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