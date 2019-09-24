شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها استنادا على آمال إنهاء الحرب التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى خلال أربع جلسات ضمن عمليات التقاط الأنفاس، يأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن استأنف المحادثات بين أكبر اقتصادين بالعالم فى غضون أسبوعين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:08 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا واحد بالمئة ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا ،عززت النظرة القاتمة لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تحقيق رابع مكسب خلال الخمسة جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن محادثات التجارة مع الصين من المقرر استئنافها فى غضون أسبوعين.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.25% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1 %.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى المملكة المتحدة أن تعليق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" للبرلمان لمدة خمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل غير قانوني.