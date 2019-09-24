شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن استأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% إلى 1,519.38$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,522.08$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,523.90$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,526.81$ للأونصة ، بدعم الطلب المرتفع على الأصول الآمنة ،عقب بيانات ضعيفة فى أوروبا وألمانيا ،جددت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

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قال وزير الخزانة الأمريكي "ستفين منوتشين" إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف فى غضون أسبوعين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

جددت تلك التصريحات آمال إمكانية توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق شامل ينهي فترة طويلة من النزاعات التجارية ،والتي أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي ،والذي أصبح يعاني بشكل واضح خلال النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 14.37 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 21 حزيران/يونيو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 908.52 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.