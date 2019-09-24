شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يسجل أدنى مستوى فى 4 أسابيع بعد استقبال فاتر لمنصة Bakkt والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم ،والذي اتضح بشدة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 85$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 9,600$ الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,685$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 9,782$.

على صعيد تعاملات الأمس ،انخفضت العملة الرائدة "البتكوين"بنسبة 3.4% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 28 آب/أغسطس الماضي ، بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 255 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع استمرار هبوط البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أول 24 ساعة بعد إطلاق التداولات رسميا فى 22 أيلول/سبتمبر نحو 71 من عقود الآجلة للبتكوين.

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فى استقبال فاتر جدا للمنصة التي طال انتظارها ،والذي يعد أمر غير متوقعا ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد الصفقات ،ومن المحتمل انتظارهم لعدة أيام قبل البدء فى بناء مراكز جديدة ، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.

وقالت الرئيس التنفيذي لمنصة Bakkt "كيلي لويفلير" إن إطلاق المنصة سيغرس الثقة من خلال التنظيم والحضانة الآمنة ،ومع استعداد المستثمرين المؤسسيين نتوقع أن يزداد التقلب فى الأيام القليلة المقبلة ،وأن البتكوين سيبدأ فى التحرك.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" إن اطلاق Bakkt أمر جيد للغاية ،حيث من المؤكد أن يعمل على تحسين ثقة المستثمرين من المؤسسات فى صناعة التشفير".

من جهته توقع مستثمر العملات الرقمية "آري بول" أن التسليم الفعلي للبتكوين على منصة Bakkt من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء الطلب على الأقل فى البداية.

وقال المستثمرين الأمريكي والمؤسس المشارك فى شركة مورغان كريك للأصول الرقمية " أنتوني بومبليانو" إن عملة البتكوين ستنتهي فى محفظة كل مستثمر مؤسس ، كلما زادت البنية الأساسية حول الصناعة.