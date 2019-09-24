شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا تظل قرب أدنى مستوى فى 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 94.6 نقطة ، أفضل قليلا من توقعات الخبراء التي أشارت إلى مستوي 94.5 نقطة ، أفضل قليلا من القراءة السابقة مستوي 94.3 نقطة، والتي تعد أدنى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

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