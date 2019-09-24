شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط قبيل بيانات الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال العملة الموحدة تحت ضغط مخاوف الركود الاقتصادي فى أوروبا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.1% إلى 1.0983$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0993$،وسجل أعلى مستوى عند 1.0997$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0966$ ، بعد بيانات أججت مخاوف الركود فى أوروبا.

Advertisements

أظهرت البيانات ركود قطاع الصناعات التحويلية الألماني خلال أيلول/سبتمبر بأقل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2009 ،بالإضافة إلى ركود القطاع فى كامل أوروبا خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى سبع سنوات.

عززت تلك البيانات النظرة القاتمة حيال أكبر اقتصاد فى أوروبا ،والتي دفعت مجموعة جولدمان ساكس إلى خفضت توقعات نمو الاقتصاد الألماني خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من ألمانيا عن الثقة فى مناخ الأعمال خلال الشهر الجاري ،ضعف البيانات سوف تزايد من الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة.

يصدر بحلول الساعة 08:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال أيلول/سبتمبر المتوقع 94.5 نقطة من 94.3 نقطة في آب/أغسطس.