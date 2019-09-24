شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 للجلسة الثالثة عشرة في أثنى وعشرين جلسة أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في أوساكا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 107.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.55، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.69، بينما حقق الأدنى له عند 107.48.

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هذا وقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 48.9 مقابل 49.3 في آب/أغسطس، وجاء ذلك قبل أن نشهد تأكيد محافظ بنك اليابان كورودا خلال فعليات اجتماع مديري الفروع عن كون البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدلات الفائدة قصيرة وطويلة الآجل عند مستويات منخفضة للغاية على الأقل حتى ربيع عام 2020.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 134.1 مقابل 135.1 في آب/أغسطس.