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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين لأول مرة في ستة جلسات ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب استأنفها في منتصف الأسبوع الماضي مسيرات الخسائر التي تعرضت لها عقب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس، وذلك في أعقاب تحذير باحثي الأمن السيبراني الجمعة الماضية من كون البرامج الضارة قد تسرق معلومات محفظة عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى ومن بينها اللايتكوين.
وفي تمام الساعة 05:29 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.68% إلى مستويات 66.92$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 66.34$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 67.25$، بينما حققت الأدنى لها عند 65.93$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.26$ مليار.
هذا تعكس اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 8% بعد أن عكست في أولى جلسات هذا الأسبوع أسوء أداء يومي لها من 28 من آب/أغسطس مع تكبدها لخسائر فاقت 8%، بينما لا تزال تحقق مكاسب شهرية بقرابة 4% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت الشهر الماضي خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.
ونود الإشارة، لكون تحذير باحثي الأمن السيبراني في زد-سكاليرز ثريت-لاب-زد مؤخراً من كون محافظ البتكوين والايتكوين عرضه للخطر من قطعة البرمجيات الخبيثة المسماة إنفي-رات، موضحين أن تلك البرمجيات الخبيثة تبحث عبر الخوادم عن بعد سبل الوصول إلى ملفات والت-دوت-دات وفي حالة الوصول لها يسيطر عليها مجرمو الإنترنت، مضيفين أن إنفي-رات يتم تنزيلها عادتاً من خلال مرفق أو بريد إلكتروني مصاب، تلك التحذيرات قد عززت قلق المستثمرين حيال تأمين استثماراتهم في الأصول الرقمية المشفرة وألقى بظلاله تباعاً على القطاع.
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