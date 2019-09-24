شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ السادس من أيلول/سبتمبر الجاري وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 16 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لحديث محافظ بنك اليابان ونظيره محافظ بنك استراليا الاحتياطي.

في تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول حالياً عند 18.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.66$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.71$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.66 مقارنة بالافتتاحية عند 98.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في اجتماع لقادة الأعمال في أوساكا، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي خطاباً تحت عنوان "تحديث اقتصادي" في عشاء الغرفة التجارية لأرميبال في نيو ساوث ويلز، ويأتي ذلك قبل ساعات من قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي غداً الأربعاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 134.1 مقابل 135.1 في آب/أغسطس.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية، فقد تابعنا مؤخراً أعرب وزارة التجارة الصينية عن كون مناقشات الشروط الاقتصادية والتجارية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي في واشنطون بين أكبر قوتان اقتصاديتان في العالم "بناءة" وجيدة حيال "الترتيبات التفصيلية" للمحادثات التجارية المرتقبة خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل رفيعة المستوى، وأن كل من الولايات المتحدة والصين وافقوا على البقاء على اتصال.

وجاء ذلك بعد أن أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة الماضية بياناً موجزاً وصف فيه المحادثات التي دامت يومين مع الصين بأنها "مثمرة" وسط التأكيد على أن الاجتماع التجاري رفيع المستوى بين الطرفين سيعقد في واشنطون الشهر القادم كما هو مخطط له، وفي نفس السياق، فقد أزالت الولايات المتحدة أيضا في نهاية الأسبوع الماضي تعريفات جمركية على أكثر من 400 منتج صيني استجابة لطلبات الشركات الأمريكية.

بخلاف ذلك، ينتاب المستثمرين حالة من الترقب والحذر على أعتاب عطلات الأعياد الوطنية الأسبوع المقبل في الصين وفي أعقاب إلغاء الوفد الصيني الأسبوع الماضي زيارة كانت مخطط لها إلى ولايات زراعية أمريكية وبالأخص إلى ولاية مونتانا الأمريكية، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق بأن المفاوضات التجارية الأخيرة كانت هشة على أعتاب المحدثات رفيعة المستوى المرتقبة بين الطرفين بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر.