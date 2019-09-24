شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو دون حاجز 1.1 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1021 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1008 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1025، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1017.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 94.5 مقابل 94.3 في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 92.0 مقابل 91.3 في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.0 مقابل 97.3 في الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 134.1 مقابل 135.1 في آب/أغسطس.