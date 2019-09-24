شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار اقتصاد.. ارتفاع سعر الذهب وتأسيس 2160 شركة برأسمال 18.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الثلاثاء، وكان من أهمها إعلان عن 1500 مصنع جديد تستعد لتشغيل خطوط الإنتاج في مدينة بدر الصناعية، وإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تأسيس 2160 شركة جديدة برؤوس أموال 18.9 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، ووزارة الاتصالات عن استهدف رفع متوسط سرعات الإنترنت من 13 إلى 20 ميجا فى 2020، وارتفاع أسعار الذهب، وتراجع أسعار اليورو والدولار.

قدر المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، عدد المصانع التي في مرحلة التشغيل التجريبي أو الإنشاء بنحو 1500 مصنع جديد، منها 112 مصنعا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية الجاهزة بالرخصة، وهي مصانع في قطاع الغزل والنسيج، بينما تتوزع باقي المصانع بين قطاعات صناعية أخرى مختلفة ما بين الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والدوائية.

- الإسكان تدشن صفحة على "الفيس بوك" بعنوان "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء"

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".

- الإسكان: جار تنفيذ مشروع تطوير السوق الكبير بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط

أكد المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات بإجمالي 117 وحدة سكنية، و9 وحدات تجارية، بتكلفة حوالى 25 مليون جنيه، بمشروع تطوير منطقة الكسارة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، والبدء في التسكين خلال شهرين.

- تفاصيل.. مشاركة وزارة البترول فى فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة بنيويورك

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية فى فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة المنعقدة حاليا في نيويورك والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الإحصاء: تأسيس 2160 شركة جديدة برؤوس أموال 18.9 مليار جنيه خلال يوليو الماضى

كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حول عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها حديثاً خلال شهر يوليو الماضى، ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر إلى 2160 شركة، مقارنة بـ 1743 شركة فى يوليو 2018، وذلك بعد صدور موافقات هيئة الاستثمار بتأسيسها.

- الإحصاء: ترخيص 11.1 مليون سيارة خلال 6 أشهر .. 50% منها ملاكى

كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المركبات المرخصة إلى 11 مليونا و 162 ألف و 700 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بـ 9 ملايين و 701 ألف و 100 مركبة فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 15%.

- "الإحصاء" عن إيرادات السكة الحديد: حققت 237.9 مليون جنيه إيرادات خلال 30 يوما

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تحقيق هيئة السكك الحديدية لـ 237.9 مليون جنيه كإيرادات خلال شهر أغسطس الماضى، بارتفاع عن الشهر المماثل من العام السابق، والذى بلغت الإيرادات المحققة خلاله 205.1 مليون جنيه.

- "الاستثمار" تشارك فى منتدى تعزيز التجارة البينية بين أمريكا وإفريقيا

التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي على هامش منتدى القيادة الأمريكية- الأفريقية تحت عنوان "تعزيز مستقبل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا"، والذى تعول القارة السمراء الكثير عليه لضخ استثمارات أمريكية جديدة.

- انتخاب أول مصرى رئيساً لجمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية

فاز المصرى موريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية في الانتخابات التي أجراها مجلس إدارة الجمعية التي تعد أشهر منظمة عالمية للجيوفيزياء التطبيقية في العالم ومقرها في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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- الشركات المقيدة بالبورصة العاملة فى القطاع السياحى تؤكد عدم تأثرها بإغلاق توماس كوك

تلقت إدارة البورصة افصاحات من غالبية الشركات المقيدة تفيد بعدم وجود أي أحداث غير معلنة من شأنها التأثير السلبي على الأداء المالي والتشغيلي.

- تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

- غرفة الفنادق: تأثير إنهيار شركة توماس كوك العالمية على سوق السياحة المصرى ضعيف

قللت غرفة الفنادق من تأثير إنهيار شركة توماس كوك العالمية على سوق السياحة المصرى، وذلك فى ظل عدم اعتماد السياحة المصرية على السوق الإنجليزى وأن التأثير سيكون محدودا وفى مناطق بعينها مثل الغردقة ومرسى علم.

- الاتصالات: نستهدف رفع متوسط سرعات الانترنت من 13 إلى 20 ميجا فى 2020

قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات we المملوكة للدولة بنسبة 80%، زودت سعة التحميل مجانا لتصل الى 40%.

- وزارة الاتصالات تستعرض فرص الاستثمار مع مجموعة ميدييف العالمية بفرنسا

استعرض وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التواجد والتوسع فى السوق المصري.

- وزير الاتصالات التونسى: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر فى تكنولوجيا المعلومات

قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى التونسى، محمد أنور معروف، إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بديناميكية كبيرة خاصة فى مجال المؤسسات الناشئة ورعاية الإبداع.

- أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 فى مصر

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم بالتعاملات الصباحية ارتفاع بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب اليوم 692 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

- أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-9-2019

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24" 183.64 ريال سعودى مقابل 48.95 دولار أمريكى .

- شعبة القصابين: أسعار اللحوم مستقرة.. والكندوز يبدأ من 120 جنيه للكيلو

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارا فى الأسعار على مستوى الجمهورية وذلك بحسب التسعيرة المعلنة من شعبة القصابين

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- أسعار الدواجن اليوم.. 21 جنيها من المزرعة.. والبيض بـ34 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-9-2019 استقرارا، حسب الأسعار المتداولة في المزارع.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 21-22 جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك بين 25-26 جنيها وذلك بحسب المنطقة ومصاريف النقل.